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06 июля, 07:40

Происшествия

Суд на 60 суток закрыл ресторан в Якутии после отравления выпускников

Фото: MAX/"Прокуратура Якутии"

Мирнинский суд Якутии приостановил на 60 суток работу пищеблока ресторана "Геофизик", где произошло массовое отравление на школьном банкете. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Инцидент случился в конце июня, когда после выпускного для девятиклассников 14 человек попали в больницу с признаками кишечной инфекции. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Проверка заведения выявила многочисленные нарушения, в том числе санитарное состояние помещений оказалось неудовлетворительным, на кухне не хватало оборудования, были нарушены правила хранения продуктов и технология приготовления блюд. У троих сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

"Постановлением суда ООО "Торгсин" признано виновным… и ему назначено наказание в виде приостановлении деятельности пищеблока сроком на 60 суток", – говорится в сообщении.

Ранее Зюзинский суд Москвы приостановил работу ресторана "Якитория" на бульваре Дмитрия Донского на 90 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В ходе проверки выявлены неудовлетворительное состояние производственных помещений и оборудования, а также отсутствие ежедневных осмотров сотрудников на наличие кожных и инфекционных заболеваний. Постановление подлежит немедленному исполнению.

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