Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 05:59

Политика

Военно-морские учения РФ и КНР начались в порту Циндао

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие – 2026" стартовали в порту Циндао. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителей учений контр-адмирала Сергея Синько и контр-адмирала Цю Вэншэн.

Торжественная церемония открытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Синько в своей речи заявил, что данные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

Накануне корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли на базу Циндао для участия в совместных учениях. К причальной стенке встали крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов".

Сами учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. В ходе них моряки РФ и Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия и отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Кроме того, военные проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Читайте также


политика

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика