Военно-морские учения РФ и КНР начались в порту Циндао

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие – 2026" стартовали в порту Циндао. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителей учений контр-адмирала Сергея Синько и контр-адмирала Цю Вэншэн.

Торжественная церемония открытия прошла на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Синько в своей речи заявил, что данные учения имеют оборонительный характер и не направлены против третьих стран.

Накануне корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыли на базу Циндао для участия в совместных учениях. К причальной стенке встали крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов".

Сами учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. В ходе них моряки РФ и Китая будут совершенствовать совместные спасательные действия и отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Кроме того, военные проведут совместные артиллерийские стрельбы.