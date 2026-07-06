В домах на западе Москвы установят 26 платформ для маломобильных граждан

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

В этом году специалисты установят 26 подъемных платформ в многоквартирных домах в Западном административном округе Москвы. Платформы появятся по заявкам жителей в подъездах, где проживают инвалиды-колясочники, сообщил портал мэра и правительства столицы.

На данный момент было установлено уже шесть платформ, ведется монтаж еще 11 подъемников, уточнил замглавы столичного департамента капитального ремонта Евгений Адамов. Кроме того, после завершения обследования и проектирования планируется начать работы еще в девяти подъездах.

"В Ново-Переделкине установят семь подъемных платформ, в Тропарево-Никулине – пять, в Крылатском и Солнцеве – по три, в районах Филевский Парк, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково – по две платформы, в Кунцеве и Раменках – по одной", – добавил Адамов.

Техническую возможность установки подъемных платформ определяют межведомственные комиссии, которые работают в каждом административном округе. После этого разрабатывается проект с определением типа платформы, а затем документация проходит экспертизу.

Если условия позволяют, то специалисты установят вертикальные подъемные платформы, более удобные в использовании. Однако если места недостаточно, то в доме монтируют подъемники наклонного типа, которые закрепляют вдоль лестничного марша. Также при наличии технической возможности оборудуют отдельные входы в подъезд с пандусом.

Адамов подчеркнул, что во время установки платформ специалисты проводят и прочие работы по созданию безбарьерной среды. В частности, устанавливаются оборудование пандусов и поручней на входе в подъезд и двери с доводчиками, которые инвалид может открыть дистанционно.

"Процесс спуска и подъема для безопасности удаленно контролируется диспетчером. Кроме того, благодаря этому исключается возможность использования подъемной платформы не по назначению", – отметил Адамов.

Заявление об установке подъемной платформы в подъезде можно подать на сайте департамента труда и социальной защиты населения Москвы через раздел "Интернет-приемная". Для этого нужна постоянная регистрация в столице и врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски.

Ранее сообщалось, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства заменят системы электроснабжения в почти 500 домах в рамках капитального ремонта в 2026 году.

В программу капремонта вошли свыше 30 тысяч жилых домов, общая площадь которых составляет более 330 миллионов квадратных метров. С 2015 года системы электроснабжения обновили более чем в 8,3 тысячи домов.