Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 13:20

Город

Более 820 тыс газовых плит проверили в Москве за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве за полгода проверили более 820 тысяч газовых плит. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле.

"За январь – июнь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 820 тысяч газовых плит, что составляет почти 46% от общего числа. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте", – отметил Бирюков.

Он также добавил, что в случае серьезных нарушений специалисты обязательно исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание газового оборудования находится на собственнике или нанимателе жилого помещения.

Заммэра Москвы напомнил, что в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. При этом срок службы такой плиты – в среднем 10–12 лет, далее изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Кроме того, плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль".

Информация о проверках газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Москвичам ранее напомнили, что перед отпуском необходимо позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования: перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. Если дата планового технического обслуживания совпадает с периодом отъезда, нужно согласовать ее перенос.

Читайте также


городЖКХ

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика