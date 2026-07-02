Более 820 тыс газовых плит проверили в Москве за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве за полгода проверили более 820 тысяч газовых плит. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле.

"За январь – июнь проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 820 тысяч газовых плит, что составляет почти 46% от общего числа. Выявленные незначительные неполадки газовики устраняют на месте", – отметил Бирюков.

Он также добавил, что в случае серьезных нарушений специалисты обязательно исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту. Ответственность за содержание газового оборудования находится на собственнике или нанимателе жилого помещения.

Заммэра Москвы напомнил, что в столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. При этом срок службы такой плиты – в среднем 10–12 лет, далее изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Кроме того, плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль".

Информация о проверках газового оборудования заранее размещается на сайте АО "Мосгаз", информационных стендах в подъездах и во дворах многоквартирных домов.

Москвичам ранее напомнили, что перед отпуском необходимо позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования: перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. Если дата планового технического обслуживания совпадает с периодом отъезда, нужно согласовать ее перенос.