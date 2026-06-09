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09 июня, 10:04

Город

Более 1,7 тыс лифтов заменили в Москве в рамках программы капремонта с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 1,7 тысячи лифтов заменили в Москве с начала года в рамках программы капитального ремонта домов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, это составляет около 32% от плана. Всего в этом году в городе заменят более 5,5 тысячи лифтов.

По столичному стандарту лифты меняют на новые по истечении 25 лет. Период эксплуатации старого оборудования не продлевается. Соблюдение сроков строго контролируется из соображений безопасности.

Старые лифты демонтируются, а на их месте устанавливаются новые – отечественного производства. При наличии нескольких подъемников в подъезде они меняются поочередно, чтобы не причинять неудобств жильцам.

Ранее в столице бесплатно заменили около 70 тысяч электросчетчиков. Всего в этом году специалисты установят порядка 200 тысяч новых приборов учета электроэнергии. О дате проведения работ сообщается заранее.

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