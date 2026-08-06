Неполадки при выдаче загранпаспортов в столичном Конькове устранены

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Выдача загранпаспортов в отделе по вопросам миграции ОМВД России по району Коньково в Москве возобновлена в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее ряд телеграм-каналов писали, что жители района не могли получить биометрические загранпаспорта из-за сбоя в системе.

"В настоящее время в отделе по вопросам миграции ОМВД России по району Коньково неполадки устранены", – заявили в пресс-службе.

Ранее МИД России опроверг слухи в соцсетях о том, что граждане якобы больше не смогут оформлять загранпаспорта через МФЦ. В министерстве рассказали, что обновления коснулись только тех граждан, которые направляются в командировку за рубеж от зарегистрированной в МИД организации и обращаются за услугой через ведомство.

При этом для всех остальных россиян порядок оформления документов не изменился. Проживающие на территории России граждане могут обращаться по вопросу оформления загранпаспорта в территориальные подразделения МВД, через "Госуслуги" или МФЦ.

