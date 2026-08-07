Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 03:58

Общество

Минфин РФ предложил сократить сроки продажи конфискованного имущества до 44 дней

Фото: depositphotos/Milly7

Министерство финансов РФ разработало проект постановления, который почти вдвое сокращает сроки продажи конфискованного имущества – со 100 до 44 дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ ведомства.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2027 года. Отсрочка потребовалась для технической доработки портала torgi.gov.ru и регламентов электронных торговых площадок.

Главная цель реформы – снизить бюджетные расходы на хранение вещей, которые стремительно теряют в цене или приходят в негодность. Добиться ускорения планируется за счет сжатия периода приема заявок после уценки и сокращения времени на оплату покупки.

Если победитель торгов откажется заключать договор или вносить деньги, лот сразу перейдет к следующему участнику, предложившему наилучшую цену. Заново запускать всю процедуру не придется. Также для допуска к торгам претендентов обяжут вносить задаток.

Для самых неликвидных активов появится дополнительный этап продажи. Если имущество не удалось реализовать даже после снижения цены на 90%, новый аукцион будет стартовать с минимальной планки (к примеру, лоты дороже 10 тысяч рублей вновь выставят за эту сумму).

При наличии нескольких заявок цена пойдет вверх. Чтобы сделать торги прозрачнее, площадки обяжут публиковать не менее трех фотографий каждого лота с разных ракурсов.

Ранее в Минфине сообщили, что с 1 сентября граждане смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам.

Читайте также


обществоэкономика

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика