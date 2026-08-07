Минфин РФ предложил сократить сроки продажи конфискованного имущества до 44 дней

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Министерство финансов РФ разработало проект постановления, который почти вдвое сокращает сроки продажи конфискованного имущества – со 100 до 44 дней. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ ведомства.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2027 года. Отсрочка потребовалась для технической доработки портала torgi.gov.ru и регламентов электронных торговых площадок.

Главная цель реформы – снизить бюджетные расходы на хранение вещей, которые стремительно теряют в цене или приходят в негодность. Добиться ускорения планируется за счет сжатия периода приема заявок после уценки и сокращения времени на оплату покупки.

Если победитель торгов откажется заключать договор или вносить деньги, лот сразу перейдет к следующему участнику, предложившему наилучшую цену. Заново запускать всю процедуру не придется. Также для допуска к торгам претендентов обяжут вносить задаток.

Для самых неликвидных активов появится дополнительный этап продажи. Если имущество не удалось реализовать даже после снижения цены на 90%, новый аукцион будет стартовать с минимальной планки (к примеру, лоты дороже 10 тысяч рублей вновь выставят за эту сумму).

При наличии нескольких заявок цена пойдет вверх. Чтобы сделать торги прозрачнее, площадки обяжут публиковать не менее трех фотографий каждого лота с разных ракурсов.

Ранее в Минфине сообщили, что с 1 сентября граждане смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение является одной из мер господдержки для развития культуры долгосрочных накоплений и повышения интереса россиян к финансовым инструментам.