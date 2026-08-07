Квиз к 260-летию паровой машины Ползунова опубликовали на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале "Узнай Москву" появился тематический онлайн-квиз, посвященный 260-летию создания первой в мире двухцилиндровой паровой машины русским инженером-теплотехником Иваном Ползуновым. Викторину подготовили совместно с Политехническим музеем, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

7 августа 1766 года на Барнаульском заводе начала работу "огненная машина" – пароатмосферный двигатель, который изменил представление об источниках энергии в промышленности. В отличие от распространенных тогда водоподъемных машин Томаса Ньюкомена, конструкция Ползунова состояла из двух цилиндров, работавших попеременно на один общий вал, и не требовала вспомогательного гидравлического привода. Это позволяло использовать двигатель на любом производстве, даже вдали от воды.

Мощность машины, созданной по доработанному проекту 1764 года, составляла рекордные для того времени 32 лошадиные силы. Высота агрегата достигала 18,5 метра, а некоторые детали весили до 2,7 тонны. Для их изготовления инженеру пришлось разработать специальный токарный станок. Машина проработала четыре месяца и за это время не только окупила свое создание, но и принесла прибыль, многократно превышающую затраты. Однако внезапная смерть изобретателя от чахотки за неделю до пробного пуска не позволила ему оставить учеников, способных поддерживать агрегат, и после поломки машина была разобрана.

"Иван Ползунов – пример инженера, опередившего свое время. Его "огненная машина" стала первым в мире двухцилиндровым двигателем, работающим без гидравлической энергии, и доказала, что пар может быть надежной альтернативой водяному колесу. Новый квиз на портале "Узнай Москву" позволит участникам не только проверить свои знания об этом великом изобретателе, но и узнать малоизвестные факты о его жизни и других проектах, а также о судьбе уникальной машины", – рассказали в пресс-службе.

Квиз состоит из десяти вопросов, охватывающих ключевые моменты биографии Ползунова и технические детали его изобретения. Участникам предстоит вспомнить, какую должность он занимал на Барнаульском заводе, в чем заключалось главное преимущество его двигателя и сколько времени заняло строительство машины. Отдельные вопросы посвящены другим проектам инженера, а также истории развития промышленности на Алтае в XIX веке.

За прохождение викторины и участие в других активностях на портале пользователи получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно потратить на товары и услуги партнеров, пополнить баланс "Тройки" или направить на благотворительность.

Ранее москвичей и туристов пригласили на культурно-спортивную программу в Измайловском парке в честь его 95-летия. 8 августа запланированы экскурсии, музыкальные выступления, состязания, интерактивы и квизы. Например, присоединиться к обзорным прогулкам по природной территории можно с 12:30 до 17:00.

