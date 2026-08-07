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07 августа, 10:37

Туризм

На Куликовом поле появится семейная туристическая экотропа

Фото: МАХ/"Музей-заповедник "Куликово поле"

Семейная туристическая экотропа появится на территории музея-заповедника "Куликово поле". Часть его маршрута совпадет с экотропой Русского географического общества, затем дорога пройдет вокруг села Монастырщино. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба музея.

"Для удобства туристов с детьми маршрут был сделан не односторонним, когда турист идет вперед, а потом возвращается по той же самой дороге, а кольцевым", – рассказала руководитель отдела экскурсий и туризма Куликова поля Ольга Каширина.

Она отметила, что вдоль маршрута появятся новые лавочки, указатели, информационные стенды и мусорные контейнеры. По ее словам, сведения о парке будут написаны на стендах на языке, понятном для школьников, изучающих основы географии и биологии. Также там разместят QR-код на аудиогид, созданный в формате беседы студентки-биолога и археолога.

Кроме того, сотрудники музея-заповедника подготовят квест-буклет по экотропе. Задания в виде ребусов и других головоломок помогут семьям увлечься путешествием. Для решения задач нужно будет обращать внимание на информационные стенды и слушать аудиогида.

Каширина также сообщила, что экотропа будет работать с мая по октябрь. Основная часть его маршрута пролегает по благоустроенным дорожкам, покрытым специальным гравием. Они остаются практически сухими даже после дождя.

Ранее сообщалось, что тенденция на короткие поездки россиян внутри страны, зародившаяся осенью 2025 года, укрепилась в 2026-м. При этом в настоящее время путешествия на одну или две недели характерны в основном для поездок на море или в санаторий.

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