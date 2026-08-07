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07 августа, 13:13

Политика

Путин выразил признательность ОАЭ за помощь с обменами военнопленными

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов(ОАЭ) за помощь в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы Путин отметил вклад эмиратской стороны в процесс возвращения удерживаемых лиц.

"Выражена признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной", – говорится в сообщении Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. С ее слов, стороны уже начали утверждать списки, разделив их на две категории: солдаты и гражданские лица. Точные сроки проведения обмена не разглашаются, чтобы не сорвать договоренности.

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