Путин выразил признательность ОАЭ за помощь с обменами военнопленными

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Владимир Путин выразил признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов(ОАЭ) за помощь в организации обменов военнопленными между Россией и Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы Путин отметил вклад эмиратской стороны в процесс возвращения удерживаемых лиц.

"Выражена признательность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в организации обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной", – говорится в сообщении Кремля.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что подготовка к новому обмену между Россией и Украиной вышла на финальную стадию. С ее слов, стороны уже начали утверждать списки, разделив их на две категории: солдаты и гражданские лица. Точные сроки проведения обмена не разглашаются, чтобы не сорвать договоренности.