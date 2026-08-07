В Москве 74-летний водитель выехал на встречную полосу на МКАД

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Инспекторы ДПС Юго-Восточного административного округа Москвы привлекли водителя к ответственности за выезд на встречную полосу на МКАД. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города в MAX.

"Во время мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик, на котором водитель иномарки двигался во встречном направлении по внутренней стороне МКАД. Правонарушитель был оперативно установлен – им оказался 74-летний местный житель", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения").

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании 1,5 миллиона рублей компенсации с водителя мотоцикла в пользу его пассажирки, которая получила инвалидность в результате аварии. Мужчина стал виновником ДТП, так как проехал перекресток на красный сигнал.