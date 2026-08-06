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06 августа, 14:25

Происшествия

Суд в Москве взыскал 1,5 млн рублей с мотоциклиста, чья пассажирка пострадала в ДТП

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Московский городской суд оставил в силе решение о взыскании 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда с водителя мотоцикла в пользу его пассажирки, которая получила инвалидность в результате ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что виновником ДТП стал мотоциклист, проехавший перекресток на красный сигнал и создавший аварийную ситуацию. В результате женщина получила тяжелые травмы, которые привели к инвалидности. После перенесенных операций ей необходима дальнейшая медицинская реабилитация.

Суд взыскал с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Мосгорсуда не нашла оснований для изменения суммы, посчитав, что она назначена исходя из принципов разумности и справедливости. Решение вступило в законную силу.

Ранее на Люблинской улице на юго-востоке Москвы водитель Hyundai Creta выехал на тротуар, однако не справился с управлением и сбил мужчину и шестилетнего мальчика. Их госпитализировали. Установление всех обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры Юго-Восточного административного округа.

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