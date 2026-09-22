СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на скорую помощь в Запорожской области

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В Запорожской области возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой ВСУ на автомобиль скорой помощи, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

22 сентября в районе села Малая Белозерка Каменско-Днепровского муниципального округа украинские боевики атаковали машину скорой помощи с использованием беспилотника. Погиб водитель, ранения получили три фельдшера.

Ранее ВСУ ударили по маршрутному такси в пригороде Стародуба в Брянской области. Транспортное средство сгорело, ранения получили 5 человек.

Кроме того, атаковали легковой автомобиль, двое получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали.

