Премьер Венгрии Мадьяр заявил, что готов лишиться депутатской неприкосновенности

Фото: ТАСС/AP/Robert Hegedus

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что не будет возражать против лишения его депутатской неприкосновенности. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Генпрокуратура Венгрии ранее подала ходатайство о приостановлении действия иммунитета Мадьяра из-за подозрения в краже. В июне 2024 года в одном из клубов Будапешта будущий премьер вступил в словесную перепалку с посетителем, который снимал его на телефон. Мадьяр отобрал у него гаджет, а позже выбросил его в Дунай.

"Моя совесть чиста, я прошу парламент немедленно лишить меня депутатской неприкосновенности, я с радостью и гордостью предстану перед властями", – приводит РИА Новости слова Мадьяра.

Премьер считает дело против него сфабрикованным, он пообещал подать жалобу на полицию за то, что та отправила отряд водолазов искать утонувший телефон в Дунае, "рискуя их жизнями".

Мадьяр также подчеркнул, что готов был бы сам отказаться от иммунитета, но не имеет такой возможности. Он просит парламент созвать внеочередное заседание, чтобы одновременно с его делом рассмотреть вопрос лишения неприкосновенности двух министров прошлого правительства, обвиняемых в коррупции.

В июле Мадьяр заявил, что внесет в парламент Венгрии проект поправки к конституции, которая предусматривает отстранение от должности президента Тамаша Шуйока.

При помощи данной поправки правящая партия "Тиса" хотела не только отправить президента страны в отставку, но и ограничить депутатские сроки 12 годами, усилить меры по борьбе с коррупцией, а также повысить независимость судов.

Вместе с тем Шуйок отказался уходить в отставку после требования Мадьяра. Он добавил, что поправка правительства к конституции, которая предусматривает отстранение президента от должности, не соответствует принципу верховенства права.