Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в столичном регионе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве до 18:00 24 сентября. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение начнет действовать с 21:00 23 сентября. Аналогичные меры касаются и Подмосковья. Порывы ветра усилятся местами до 15 метров в секунду.

Днем 23 сентября в столице ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем. Температура воздуха будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 17 до 22 градусов. Ночью температура в Москве понизится до 13 градусов.

При этом до 27 сентября в столичном регионе может выпасть до 30% месячной нормы осадков. Дожди будут преимущественно небольшие и местами умеренные. Осадки ожидаются практически каждый день. Ночью 27 сентября ожидается 2–5 миллиметров осадков, днем – 3–8 миллиметров.