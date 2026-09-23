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23 сентября, 15:01

Происшествия

В Ставропольском крае ребенок попал в реанимацию с токсическим отравлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Годовалый мальчик из станицы Лысогорской был госпитализирован в больницу Георгиевска с признаками токсического отравления. Об этом сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

По предварительным данным, наркотик дома оставил 43-летний отец. В результате ребенок отравился. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

"В настоящее время проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сказано в сообщении.

Проверку также проводит региональная прокуратура, которая установит причины и обстоятельства произошедшего, а также даст оценку исполнению закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Кроме того, проверку организовал региональный главк СК России. По результатам будет принято процессуальное решение. Мать мальчика уточнила, что отец ребенка ранее был судим.

По предварительной информации, несовершеннолетний был госпитализирован 12 сентября.

Ранее пятеро детей пострадали от отравления угарным газом после посещения бани в Чувашии. Их оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Состояние юных пациентов было удовлетворительным, их жизни ничего не угрожало.

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