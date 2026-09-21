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21 сентября, 20:26

Происшествия

В Екатеринбурге школьница умерла из-за вдыхания паров газа

Фото: sledcom.ru

В Екатеринбурге девочка 2013 года рождения умерла после вдыхания паров газа. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Находясь дома, школьница вдыхала пары газа и потеряла сознание. Прибывшие на вызов врачи скорой помощи констатировали ее смерть.

Погибшая воспитывалась в неполной семье. На учете в органах системы профилактики она не состояла.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга организовала проверку по факту случившегося. Ведомство проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее пятеро детей пострадали от отравления угарным газом после посещения бани в Чувашии. Их оперативно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. Состояние юных пациентов было удовлетворительным, их жизни ничего не угрожало.

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