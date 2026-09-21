Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 23:18

Происшествия

Двое туристов пропали на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал SHOT

Спасатели ищут двоих туристов, которые пропали на горе Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о потере связи с туристами поступила от альплагеря Безенги 20 сентября. Первые поиски не дали результатов. 22 сентября планируется возобновить поисковые работы с привлечением вертолета Ми-8.

Ранее в Архангельской области нашли живым мужчину, который пропал в лесу во время сбора грибов и провел там 12 дней. Он рассказал, что все это время жил в лесу, слышал вертолет, выходил на болото, но это не помогло.

До этого во Владимирской области тело женщины обнаружили в колодце в Петушках. Спасатели подняли его при помощи трипода и альпинистского снаряжения. Обстоятельства гибели женщины выяснялись.

Спасатели нашли потерявшихся в Подмосковье грибников

Читайте также


происшествиярегионы

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика