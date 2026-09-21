Двое туристов пропали на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии

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Спасатели ищут двоих туристов, которые пропали на горе Дыхтау в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о потере связи с туристами поступила от альплагеря Безенги 20 сентября. Первые поиски не дали результатов. 22 сентября планируется возобновить поисковые работы с привлечением вертолета Ми-8.

Ранее в Архангельской области нашли живым мужчину, который пропал в лесу во время сбора грибов и провел там 12 дней. Он рассказал, что все это время жил в лесу, слышал вертолет, выходил на болото, но это не помогло.

До этого во Владимирской области тело женщины обнаружили в колодце в Петушках. Спасатели подняли его при помощи трипода и альпинистского снаряжения. Обстоятельства гибели женщины выяснялись.