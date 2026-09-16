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16 сентября, 07:11

Происшествия

Поиски альпиниста, пропавшего на пике Курумды в Киргизии, прекращены

Фото: depositphotos/kamchatka​

Поиски Николая Свиридова, третьего участника пропавшей на пике Курумды в Киргизии группы альпинистов, прекращены 15 сентября, сообщил руководитель спасательной операции Александр Смирнов на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам Смирнова, после того, как 12 сентября поиски возобновились, спасатели сделали с воздуха детальные снимки гребня, склонов и кулуаров в районе аварии, но последнего члена группы на них нет.

Вероятно, он под лавинными выносами или в трещинах ниже по склону, однако с воздуха это увидеть невозможно, а отправлять людей для проверки слишком опасно.

"Сейчас в районе начались снегопады. Новый снег уже не сойдет в этом сезоне. Группа заканчивает работу и уходит с горы. Возобновлять поиски мы не планируем", – заключил Смирнов.

В настоящий момент в районе начались снегопады, подчеркнул Смирнов. В этом сезоне новый снег уже не спадет, поэтому группа завершает работы и уходит с горы, а планов возобновлять поиски у них нет.

Двое граждан Белоруссии и один гражданин Литвы, входившие в группу альпинистов, пропали в горах Киргизии 8 августа. Белорусский МИД сообщил, что после восхождения на пик Курумды путешественники перестали выходить на связь. 21 августа спасатели обнаружили на дне ущелья Курумды тела, которые, предположительно, принадлежат пропавшим альпинистам.

23 августа стало известно о завершении поисков и начале опознания и эвакуации тел.

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