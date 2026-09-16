DPA: Мерц отменил поездку в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

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Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную на следующую неделю поездку в Нью-Йорк, где он должен был участвовать в дебатах высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги.

По данным источника, решение об отмене поездки принято в связи с необходимостью канцлера остаться в Берлине. Причины этой необходимости не поясняются.

При этом ранее Мерц заявил, что в ближайшие недели или месяцы могут стать решающими в развязке конфликта на Украине. По его словам, решающие моменты в "защите свободы и мира на континенте" уже на пороге.

Он также отметил, что собирается сохранить поддержку немецких избирателей, убеждая их в том, что защита Европы отвечает их интересам.