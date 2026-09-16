Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:40

Политика
Главная / Новости /

DPA: Мерц отменил поездку в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН

Мерц отменил поездку в Нью-Йорк для участия в сессии ГА ООН – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную на следующую неделю поездку в Нью-Йорк, где он должен был участвовать в дебатах высокого уровня в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на правительственные круги.

По данным источника, решение об отмене поездки принято в связи с необходимостью канцлера остаться в Берлине. Причины этой необходимости не поясняются.

При этом ранее Мерц заявил, что в ближайшие недели или месяцы могут стать решающими в развязке конфликта на Украине. По его словам, решающие моменты в "защите свободы и мира на континенте" уже на пороге.

Он также отметил, что собирается сохранить поддержку немецких избирателей, убеждая их в том, что защита Европы отвечает их интересам.

Читайте также


политиказа рубежом

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика