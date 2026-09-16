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16 сентября, 08:36

Безопасность

В МВД предупредили, что мошенники крадут аккаунты под видом бесплатной игровой валюты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Злоумышленники размещают на YouTube короткие видео и предлагают бесплатно получить игровую валюту – гемы, золото и робуксы, после чего воруют аккаунты пользователей в мессенджере, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошеннические сайты, ссылки на которые есть в профиле автора видео, после перехода просят пользователя указать мессенджер для авторизации и выбрать интересующую игру. Затем предлагается участие в розыгрыше и "приз" в виде определенного количества валюты для онлайн-игры.

Для получения "игровой валюты" от игрока требуют указать номер телефона и код из СМС. После этого злоумышленники получают доступ к учетной записи пользователя и могут рассылать с нее вредоносные сообщения, вовлекая других людей из контактов жертвы.

Ранее появилась информация, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные уведомления о блокировке профилей на маркетплейсах, объясняя это подозрительной активностью. Чтобы вернуть доступ, они предлагают пройти проверку и просят сообщить личные данные и коды из СМС.

Получив эти сведения, аферисты открывают доступ к личному кабинету потерпевшего, после чего могут оформлять заказы и списывать средства с привязанных банковских карт.

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