В МВД России предупредили о схеме обмана родителей подростков

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России мошенники рассылают родителям подростков сообщения о подозрительных операциях по банковским картам детей и требуют срочно пройти проверку личности. Об этом сообщили сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

Злоумышленники отправляют тревожные уведомления, в которых говорится о якобы подозрительных операциях по счетам детей. В сообщении содержится ссылка на сайт, где предлагается "пройти проверку". Перейдя по ней, человек попадает на фальшивый ресурс, где у него запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения, а также другую персональную информацию.

Ведомство призывало россиян не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, не вводить банковские данные на сторонних сайтах и не передавать никому пароли и коды из СМС. Если речь идет о карте ребенка, необходимо позвонить в банк через официальное приложение.

Тем временем аферисты стали убеждать людей срочно "обновить основной счет в Центробанке". Эта схема является разновидностью известной легенды про "безопасный" счет, но с другим названием. Эксперты подчеркнули, что никаких "основных" и "безопасных" счетов в ЦБ для граждан не существует.