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15 сентября, 09:24

Происшествия

В Австралии около 100 человек устроили вооруженные беспорядки

Фото: 123RF.com/zhukovsky

В населенном пункте Вадей на севере Австралии произошел конфликт между двумя семейными группами, в котором участвовали около 100 человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию Северной территории.

Некоторые из конфликтующих использовали блочные луки, копья и металлические предметы. В результате столкновений серьезно пострадал 22-летний мужчина. По предварительным данным, его ударили в спину трехзубым копьем. Кроме того, во время беспорядков подожгли автомобиль.

Инцидент произошел около 23:45 по местному времени (17:15 по московскому). Вадей расположен примерно в 250 километрах к юго-западу от Дарвина.

Столкновения стали очередным эпизодом продолжающихся беспорядков в населенном пункте. Накануне полиция сообщила о задержании 13 человек в рамках расследования серии конфликтов, поджогов и нападений, начавшихся в августе. Задержанным предъявили в общей сложности более 50 обвинений.

Ранее в Сирии протестующие из-за роста цен на топливо перекрыли трассу M5 и подожгли покрышки. Акции начались 13 сентября в городе Ракка, позже продолжились возле города Маарат-ан-Нуман. Отмечается, что с этого дня бензин АИ-95 подорожал с 152 до 195 сирийских лир за литр, дизель – с 125 до 175 лир.

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