Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области

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Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел примерно в 12 километрах к востоку от Искитима. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,5 балла по шкале MSK-64.

Исполняющий обязанности директора филиала Виктор Соловьев рассказал ТАСС, что это землетрясение не носит катастрофического характера. По его словам, в ближайших населенных пунктах толчки могли ощущаться как вибрация от тяжелых груженых самосвалов или поездов.

Соловьев отметил, что сейсмическая активность может быть связана с разработкой угольных месторождений. Прямой угрозы для людей нет, ситуация находится под контролем. Для более точного наблюдения за техногенными землетрясениями в районе установили дополнительную сейсмическую станцию.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Тибетском автономном районе Китая вблизи границы с Непалом. Эпицентр подземных толчков располагался в 104 километрах севернее непальского города Покхара. Очаг залегал на глубине 35 километров.

