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15 сентября, 10:40

Город

Более 23,7 тысячи онлайн-заявок на перепланировку подали москвичи с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 23,7 тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки подали жители Москвы с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам заммэра Петра Бирюкова, услуга по оформлению перепланировки сейчас предоставляется исключительно в электронном виде – заявление и документы принимаются на портале mos.ru. Там же можно найти сведения о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

Из общего числа обращений более 10,3 тысячи касались согласования планируемых работ, свыше 6,2 тысячи – оформления акта о выполненных работах в рамках полученного разрешения. Еще 5,7 тысячи заявлений были связаны с устранением допущенных ранее нарушений и узакониванием уже выполненной перепланировки.

Услугу по согласованию в упрощенном порядке москвичи выбрали около 1,3 тысячи раз. Это возможно при небольших изменениях, для которых не нужно разрабатывать проект. Речь идет о демонтаже или установке встроенных шкафов, переносе ненесущих перегородок и проемов, в том числе дверных. В таких случаях достаточно самостоятельно создать эскиз выполненных работ и подать заявление.

Процесс предоставления услуги постоянно улучшается. В апреле 2025 года сроки согласования планируемых и уже сделанных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней. Кроме того, налажено взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, благодаря которому все изменения сразу попадают в Единый государственный реестр недвижимости. Также расширен список работ, которые можно согласовать без разработки проекта.

Ранее адвокат Михаил Салкин предупредил, что собственник квартиры не может сам решить вопрос об остеклении балкона, так как пристройка относится не только к жилому помещению, но и к фасаду здания. Последний считается общим имуществом всех жильцов.

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