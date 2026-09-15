Более 23,7 тысячи онлайн-заявок на перепланировку подали москвичи с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 23,7 тысячи онлайн-заявок на согласование перепланировки подали жители Москвы с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По его словам заммэра Петра Бирюкова, услуга по оформлению перепланировки сейчас предоставляется исключительно в электронном виде – заявление и документы принимаются на портале mos.ru. Там же можно найти сведения о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении.

Из общего числа обращений более 10,3 тысячи касались согласования планируемых работ, свыше 6,2 тысячи – оформления акта о выполненных работах в рамках полученного разрешения. Еще 5,7 тысячи заявлений были связаны с устранением допущенных ранее нарушений и узакониванием уже выполненной перепланировки.

Услугу по согласованию в упрощенном порядке москвичи выбрали около 1,3 тысячи раз. Это возможно при небольших изменениях, для которых не нужно разрабатывать проект. Речь идет о демонтаже или установке встроенных шкафов, переносе ненесущих перегородок и проемов, в том числе дверных. В таких случаях достаточно самостоятельно создать эскиз выполненных работ и подать заявление.

Процесс предоставления услуги постоянно улучшается. В апреле 2025 года сроки согласования планируемых и уже сделанных работ сократились с 30 до 20 рабочих дней. Кроме того, налажено взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, благодаря которому все изменения сразу попадают в Единый государственный реестр недвижимости. Также расширен список работ, которые можно согласовать без разработки проекта.

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