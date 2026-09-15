Более 6 млн человек выбрали способ голосования через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 6 миллиона человек воспользовались сервисами "Госуслуги" для выбора способа голосования на предстоящих выборах. Прием заявлений на дистанционное электронное голосование и выбор удобного избирательного участка завершился, сообщила пресс-служба Минцифры в МАХ.

В ведомстве отметили, что свыше 4 миллионов заявлений поступило на участие в ДЭГ, еще больше 2 миллиона человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель". Дистанционное голосование доступно в 32 регионах, а выбрать удобную локацию для участия в выборах депутатов Госдумы можно было во всех субъектах страны.

Для региональных и местных выборов такой возможностью воспользовались жители 56 регионов. В этом случае избиратель мог указать участок в пределах своего округа. Еще в шести регионах можно было выбрать участок в Москве для голосования на выборах главы своего региона.

Больше всего заявлений на ДЭГ подали жители Московской области – 750,6 тысячи. Далее идут Свердловская область с 343,9 тысячи заявлений, Ростовская область – 279,8 тысячи, Алтайский край – 257,1 тысячи и Челябинская область – 204,7 тысячи.

Сервисом "Мобильный избиратель" чаще всего пользовались в Москве – 197,7 тысячи заявлений. В Санкт-Петербурге показатель составил 161,7 тысячи, в Краснодарском крае – 97,9 тысячи, в Московской области – 75,7 тысячи, в Татарстане – 60,8 тысячи.

Тем, кто выбрал дистанционный формат, порекомендовали использовать для голосования "Яндекс Браузер". При работе через другие браузеры может потребоваться установка сертификатов безопасности Минцифры России.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Россия не перейдет к исключительно онлайн-голосованию на выборах. По ее словам, дистанционный электронный формат никогда не станет единственным, избирателям постараются предложить максимум удобных способов.

Выборы в Госдуму состоятся с 18 по 20 сентября, проголосовать можно будет как на участке, так и дистанционно.