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15 сентября, 10:29

Политика

Процедуру онлайн-голосования адаптировали для москвичей с нарушениями зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Электронное голосование на выборах в Госдуму в Москве адаптировали для избирателей с нарушениями зрения и моторики. Благодаря совместимости системы со специальными программами и устройствами они смогут самостоятельно проголосовать, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В частности, для слабовидящих и незрячих избирателей предусмотрена возможность использовать привычные скринридеры – программы, которые озвучивают текст, кнопки, ссылки и другие элементы на экране. Страница электронного голосования на elec.mos.ru полностью адаптирована для работы с такими программами.

Скринридер позволит ознакомиться с порядком голосования, списком партий и кандидатов, а также навигацией по странице. С его помощью избиратель сможет самостоятельно выбрать нужный вариант в электронном бюллетене.

Специальный режим предусмотрен и в терминалах электронного голосования на участках. Его включит член участковой комиссии или помощник, после чего избирателю выдадут наушники и подключат их к терминалу. Для выбора элементов и отметки в бюллетене также используется кликер – специальный пульт управления.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение трех дней – с 18-го по 20-е число.

В Москве выразить свою позицию можно будет как онлайн, так и на избирательных участках. Дистанционное голосование пройдет с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября. Участки будут открыты все три дня с 08:00 до 20:00.

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