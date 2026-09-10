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10 сентября, 16:54

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ВЦИОМ: более половины россиян планируют проголосовать на выборах

Более половины россиян планируют проголосовать на выборах – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 50% россиян заявили о намерении принять участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"По результатам нашего исследования 54% россиян как раз заявили о том, что они точно планируют принять участие в предстоящих выборах. Пять лет назад в сопоставимый период этот показатель был 52%", – приводит слова Мамонова РИА Новости.

Согласно прогнозу ВЦИОМ, явка на выборах составит 51–53%. Что касается распределения голосов, то за "Единую Россию" готовы проголосовать 51–53% избирателей, за КПРФ – 13–15%, за "Новых людей" – 9–11%, за ЛДПР – 9–11%, за "Справедливую Россию" – 4–6%. За непарламентские партии – от 2 до 5%.

В России 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах. Проголосовать также смогут россияне за рубежом, для них будут открыты избирательные участки.

Проголосовать электронно можно на портале elec.mos.ru и через терминалы на избирательных участках. Онлайн-голосование будет работать круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Москвичи смогут проголосовать на выборах в Госдуму на любом участке или онлайн

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