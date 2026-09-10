Bloomberg: НПЗ Китая активно закупают российский сорт нефти ESPO

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Китайские нефтеперерабатывающие заводы активизировали закупки российской нефти сорта ESPO (Eastern Siberia-Pacific Ocean) на спотовом рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

По данным агентства, запрашиваемые цены на сырье резко выросли – нефть ESPO с отгрузкой в ноябре предлагалась более чем на 20 долларов за баррель выше стоимости фьючерсов на Brent. Такая сделка означала бы двукратный рост премии по сравнению с прошлой неделей.

Журналисты отмечают, что спрос на российскую нефть увеличился после того, как независимые китайские НПЗ стали терять доступ к иранской нефти. Причиной этого стала американская блокада. Кроме того, перебои с поставками через Ормузский пролив вынуждают переработчиков закупать сырье в более отдаленных регионах.

Источники издания также рассказали о закупках нефти из Западной Африки с премией более 20 долларов за баррель к Brent. В свою очередь, цены предложения на западноафриканские и бразильские сорта выросли примерно до 30 долларов за баррель.

Ранее агентство Reuters сообщало, что китайская госкорпорация Sinopec увеличила объем закупок российской нефти ради компенсации снижения поставок с Ближнего Востока. В частности, компания приобрела от 30 до 40 партий нефти ESPO, что эквивалентно примерно 241–320 тысячам баррелей в сутки. Это составляет от 5 до 6% перерабатывающих мощностей Sinopec.