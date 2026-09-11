Роспотребнадзор допустил пандемию коронавируса при появлении нового штамма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая пандемия коронавирусной инфекции возможна, если вирус проявит себя в другом геноварианте. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то, в принципе, все возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20", – цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что пандемическим потенциалом обладает и вирус гриппа. При этом ведомство Роспотребнадзор следит за ситуацией и готов к развитию любого, даже самого негативного сценария, подчеркнула глава ведомства.

Ранее Роспотребнадзор назвал стабильной эпидемическую ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве. В ведомстве напомнили, что грипп опасен для всех возрастных групп, в том числе для пожилых людей. Основным средством профилактики гриппа в Роспотребнадзоре назвали вакцинацию.

При этом Попова предупредила, что уже во второй декаде сентября в России начнется сезонный рост заболеваемости ОРВИ. Причина кроется в резком увеличении контактов, так как дети возвращаются в школы и сады, взрослые выходят с отпусков, а пик перемещений приходится на конец августа.