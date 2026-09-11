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В Москве врачи спасли 16-летнюю девушку после падения в ванной. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что девушка случайно поскользнулась и ударилась головой о кафель, в результате чего получила поперечное рассечение ушной раковины с повреждением хряща. Мама подростка оперативно вызвала скорую, и несовершеннолетнюю доставили в детскую больницу имени З. А. Башляевой.

В департаменте отметили, что врачи провели ювелирную реконструктивную операцию: наложили 20 тончайших швов и смогли восстановить форму уха буквально по миллиметру.

Уже на третьи сутки пациентку выписали, она чувствовала себя хорошо. Через десять дней ей сняли швы, форму уха удалось полностью восстановить.

Ранее врачи Ступинской больницы спасли мужчину, пострадавшего от удара током напряжением около 4 тысяч вольт. Спустя почти сутки пациент пришел в сознание, его отключили от аппарата ИВЛ. После стабилизации состояния его перевели в профильное отделение.