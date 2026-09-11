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11 сентября, 12:41

Экономика

В Москве запустили производство моноблоков с отечественными жидкокристаллическими модулями

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве начали выпускать моноблоки с российскими жидкокристаллическими модулями – выпуск наладил один из резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передал портал мэра и правительства столицы.

Устройства совмещают в одном корпусе вычислительный блок и сенсорный экран. Они также поддерживают бесконтактное управление с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. По словам Ликсутова, проект реализуется в рамках системной поддержки высокотехнологичных предприятий, которую город оказывает по поручению Сергея Собянина.

Новые моноблоки, как отметил заммэра, могут упростить цифровизацию производственных процессов и расширить возможности сотрудников при работе с техникой.

Разработка рассчитана на использование в офисах, образовательных и медицинских учреждениях, на промышленных предприятиях, в государственных органах и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Моноблоки позволяют отображать производственные данные, контролировать и анализировать информацию, работать с цифровыми и трехмерными моделями, а также проводить обучение сотрудников непосредственно на рабочих местах. Бесконтактное управление доступно в качестве дополнительной функции.

Гендиректор компании NexTouch Владимир Крикушенко заявил, что запуск серийного производства ЖК-модулей в России способен изменить структуру рынка. Ранее такие компоненты полностью закупались за рубежом, из-за чего отечественные производители зависели от внешних поставок и изменения цен. Локальный выпуск, по словам Крикушенко, позволит обеспечить более стабильные поставки, сократить расходы и сроки доставки, снизить зависимость от импорта и расширить использование российских разработок.

Ранее резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" – компания "Некс-Т", работающая под брендом NexTouch, – запустила производство двусторонних информационных табло с жидкокристаллическими экранами. Их используют для навигации, информация на дисплеях может обновляться в режиме реального времени.

В основе оборудования лежат собственные ЖК-модули, произведенные в Москве. Инженеры предприятия адаптировали дисплеи для эксплуатации в сложных условиях, в том числе при вибрациях, перепадах температур и повышенных нагрузках.

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