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11 сентября, 16:21

Экономика

Набиуллина предупредила о косвенных эффектах топливного кризиса для инфляции

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, прямой эффект сразу заметен в ценах на бензин и дизель на заправках. Однако есть косвенные эффекты, проявляющиеся со временем. Они связаны с тем, что транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. В данных за август этот перенос заметен.

Глава Центробанка также обратила внимание на вторичные эффекты, а именно на рост инфляционных ожиданий. В июле ожидания населения выросли, в августе упали, тогда как у бизнеса снижения пока нет. Как считает Набиуллина, влияние этих факторов будет исчерпано по мере нормализации ситуации на рынке топлива.

"Наша задача заключается в том, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилось в высокую инфляцию завтра", – заключила она.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что затраты российских компаний на обеспечение безопасности своих объектов не приведут к росту цен для потребителей, в том числе на топливо. Он пояснил, что компании делают это за свой счет. При этом для вертикально интегрированных компаний цены на автозаправочных станциях растут примерно на уровне инфляции, поскольку они выполняют социальную функцию.

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