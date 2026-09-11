Принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг умерла в возрасте 94 лет

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Принцесса Норвегии Астрид Мод Ингеборг скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

"Тетя Астрид поддерживала короля Харальда и остальных членов семьи. Мы многому научились у нее, она не боялась высказывать свое мнение", – приводит королевский дом комментарий Хокона VIII.

Причины смерти принцессы пока не уточняются.



Астрид родилась в 1922 году в Осло, она была второй дочерью Улафа. С 1954 по 1968 год она выполняла роль первой леди – этот термин в Норвегии применяется к старшей представительнице королевской семьи. В 1968-м ее брат женился на Соне, которая впоследствии стала первой леди.

Смерть принцессы наступила через 15 дней после кончины ее брата, короля Норвегии Харальда V, который ушел из жизни 28 августа. Похороны состоялись 9 сентября в Осло.