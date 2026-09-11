Умер актер Арво Круусемент, игравший с Мироновым в "Моем младшем брате"

Фото: kinopoisk.ru

Советский и эстонский актер, режиссер и сценарист Арво Круусемент скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил портал "Кинотеатр.ру".

Круусемент родился 20 апреля 1928 года в Ляэне-Вирумаа в Эстонии. С 1947 по 1948 год он проходил обучение в Таллиннском театральном институте, а в 1953 году окончил эстонскую студию ГИТИС.

В 1952-м актер поступил на службу в Таллинский театр имени Кингисеппа. С 1962 по 1964 год он занимал пост художественного руководителя и режиссера театра "Эндла" в Пярну, а с 1965 по 1991 год был режиссером на киностудии "Таллинфильм".

Кроме того, он был членом Эстонской театральной ассоциации и Союза кинематографистов ЭССР.

Среди известных кинокартин, в которых снялся Круусемент, – фильмы "Мой младший брат", "Я – береза", "Дикие лебеди" и другие. В картине "Мой младший брат" он играл вместе с актерами Андреем Мироновым и Олегом Ефремовым.