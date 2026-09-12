Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

Временные ограничения на полеты были введены в аэропорту Жуковский вечером 11 сентября. В Росавиации отмечали, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее самолет рейса Южно-Сахалинск – Москва совершил посадку в Красноярске из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Рейс SU5823 выполнялся авиакомпанией Ifly по программе "мокрого" лизинга. После приземления пассажира передали бригаде медицинских работников.