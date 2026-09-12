GFCN: фейк про мобилизацию в РФ вброшен для осложнения периода перед выборами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фейк о мобилизации в России был вброшен, чтобы осложнить стране период перед выборами в Госдуму. Об этом он рассказал президент Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN) Владимир Табак.

По его словам, эта история напрямую на голосование не влияет, но создает сильное напряжение в обществе. Табак отметил, что из-за широкого распространения слухов даже Владимир Путин высказался на эту тему.

"Понятно, что есть социология, есть аналитика, но есть закон любого чата, в котором ты состоишь: если в этом чате твои знакомые начинают активно обсуждать эту тему, значит, эта тема есть. Я могу сказать, что это обсуждали в любом чате, в котором я присутствую, и на любой встрече, на которую я приходил, задавали подобный вопрос", – приводит ТАСС слова эксперта.

Он также объяснил логику создателей фейка: они ориентировались на тех, кто в прошлый раз испугался и уехал, а также на их родителей, которые находились в напряжении.

Кроме того, Табак обратил внимание на классические способы делегитимизации выборов. Среди них – использование старых видео, выдаваемых за актуальные, и постановочные ролики с избирательных участков.

"Самый банальный пример приведу – постановочные видео с участка, для того чтобы убедить пользователя, что это происходит здесь и сейчас. Это, безусловно, будет, мы это понимаем", – заключил он.

Ранее Путин назвал "чушью собачьей" вбросы о том, что после выборов в Госдуму в России объявят новую волну мобилизации.

Президент подчеркнул, что сценария, при котором России понадобилось бы проведение новой мобилизации, не существует. По словам Путина, данные слухи являются преднамеренной информационной атакой Украины. Говоря о комплектовании ВС РФ, он отметил, что в России контракт на военную службу граждане подписывают добровольно, в отличие от того, что делается на Украине.