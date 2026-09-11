Актриса Юлия Меньшова раскритиковала уехавших из России мужчин

Фото: youtube.com/samamenshova

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова раскритиковала молодых мужчин, покинувших Россию в период частичной мобилизации в 2022 году. Свое мнение она высказала в YouTube-выпуске "Подкаста о важном".

"Я была в шоке, когда увидела, как молодежь бежит в аэропорты. Думаю: "Ребята, что вы делаете? Как потом будете смотреть в глаза своим мамам?" Хотя, наверное, именно они вас и собрали в дорогу", – сказала актриса.

Она также возмутилась тем, что покинувшие страну россияне выкладывают в соцсети фотографии, будто хвастаясь своим отъездом. Она считает, что такой поступок скорее повод для стыда, а не гордости. При этом причину такого поведения телеведущая видит в ошибках воспитания за последние 30 лет.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал покинувших Россию граждан предателями и преступниками. По его словам, в российском парламенте представлены оппозиционные партии. А те, кто уехал за границу, не могут представлять никакую политическую оппозицию.