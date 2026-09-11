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11 сентября, 20:14

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Медведев: Россия должна поставить точку в СВО так, чтобы никто не "пискнул"

Россия должна поставить точку в СВО так, чтобы никто не "пискнул" – Медведев

Фото: kremlin.ru

Россия должна довести до конца спецоперацию так, чтобы потом никто не "пискнул". Об этом заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

"Мы должны довести до конца, победного конца, специальную военную операцию, поставить точку так, чтобы потом никто не пискнул", – сказал политик на видео, опубликованном в его канале в MAX.

По его словам, завершение спецоперации должно исключить любые возможности для попыток пересмотра ее результатов в будущем.

Ранее Медведев назвал провокацией утверждения, что Россия находится "на пороге мобилизации". Он подчеркнул, что дела у украинской армии плохие. По этой причине они разгоняют "пургу".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что условия для остановки конфликта на Украине остаются прежними и хорошо известны. По его словам, киевский режим находится в очень сложной ситуации.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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