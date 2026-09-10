Песков заявил, что ВС РФ продолжат уничтожать перевозящие для Киева оружие суда

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Российские военные продолжат уничтожать коммерческие суда в Черном море, которые перевозят оружие и топливо для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии таких ударов на отношения России и Турции, он подчеркнул, что негативного эффекта не будет.

Ранее Москва и Анкара провели межмидовские консультации, в ходе которых обсудили обстановку в акватории Черного моря. Россия представила оценку разрушительных действий Киева, атакующего гражданские суда.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Россия имеет право атаковать все торговые суда в нейтральных водах при достаточных подозрениях, что они перевозят грузы в интересах противника. Политик уточнил, что российские военные способны резко расширить работу за пределы Черноморского бассейна.

