Мантуров отметил важность уделения особого внимания сокращению сроков восстановления НПЗ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Необходимо уделить особое внимание сокращению сроков восстановления нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом заявил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров во время заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, его слова приводятся на сайте правительства РФ.

По словам первого зампреда, особый акцент также нужно сделать на дополнительные меры по защите и резервированию перерабатывающих мощностей.

Он добавил, что от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависят как экономика, так и многое другое, включая транспорт, промышленность, сельское хозяйство и ЖКХ.

Кроме того, важно закончить работу над цифровым мониторингом топливного баланса, поскольку эта система позволит увидеть реальную потребность регионов в топливе и быстро перераспределять объемы, заключил Мантуров.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что летние плановые ремонты на НПЗ перенесены на более поздние сроки. По его мнению, это сделано для обеспечения максимального выпуска топлива и его поставок на внутренний рынок.