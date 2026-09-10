Sky News: в Лондоне задержали семь человек после нападения с ножом

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Семь мужчин задержаны и остаются под стражей после инцидента с применением холодного оружия в Лондоне. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британскую полицию.

"Полицейское расследование продолжается. Нет оснований полагать, что есть широкая угроза для общества", – заявил представитель правоохранительных органов.

По данным BBC, речь идет о драке с применением холодного оружия, которая случилась в ресторане сети быстрого питания.

Инцидент произошел в районе Бромли 10 сентября. В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали. При этом информация о состоянии пострадавших не раскрывалась. Также неизвестно, что стало причиной случившегося.