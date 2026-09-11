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11 сентября, 05:52

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Депутат Колесник: Украина не должна иметь прямого выхода к Черному морю

В Госдуме предложили отрезать Украину от Черного моря

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Прямой выход к Черному морю не должен быть у Украины. Об этом заявил член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.

"Она больше 300 лет назад, при Переяславской раде, перешла без моря. Без штанов пришла, без штанов пусть уходит", – подчеркнул Колесник, передает ТАСС.

Депутат уточнил, что полного запрета на использование Черного моря для Украины не требуется, однако этот процесс должен контролироваться Россией. Он считает, что выход к морю у страны может существовать через железнодорожное сообщение.

"Проплатите железнодорожный тариф и пожалуйста, размещайте свои корабли в наших портах, это будет все под полностью нашим контролем", – пояснил он.

Колесник также добавил, что все города и объекты черноморского побережья, включая Одессу, должны быть под контролем России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не изменила условия для завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что эти условия хорошо известны.

Пресс-секретарь российского лидера сказал, что в настоящее время Киев находится в сложной ситуации, поэтому предлагает не устранить конфликт, а ввести перемирие в определенном регионе.

Лавров заявил, что Россия не пойдет на договоренности без баланса интересов

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