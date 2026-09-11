Два человека пострадали при ракетной атаке ВСУ в Волгограде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшей ночью в результате ракетной атаки ВСУ в Волгограде оказался поврежден многоквартирный дом, два человека госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам главы региона, инцидент произошел в Красноармейском районе города. Повреждения получил дом на улице Героев Малой Земли. Ранения получили двое мужчин 55 и 42 лет, их доставили в больницу.

Кроме того, обломки упали на территорию промышленного предприятия на юге Волгограда. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий.

Прошедшей ночью вражеской атаке также подвергся Саратов, в результате чего пожар произошел в логистическом центре маркетплейса Ozon. Сотрудников эвакуировали, компания временно приостановила доставку и прием заказов клиентов.

Ранее женщина 1983 года рождения погибла из-за ночной атаки БПЛА на Воронежскую область. На частный дом, где находилась женщина, упал беспилотник. После ЧП начался пожар. Кроме того, травмы получили два человека.