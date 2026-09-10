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10 сентября, 08:15

Происшествия

Женщина погибла из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Женщина 1983 года рождения погибла из-за ночной атаки БПЛА на Воронежскую область. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в MAX.

Глава региона рассказал, что на частный дом, где находилась женщина, упал беспилотник. После ЧП начался пожар.

Кроме того, травмы получили два человека. Им оказали медпомощь на месте.

Гусев выразил соболезнования родным и близким погибшей, отметив, что это случилось при очередной террористической атаке киевского режима. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Всего дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над шестью районами и одним городским округом области было обнаружено и уничтожено 19 беспилотников.

В городском округе в результате пожара уничтожен жилой дом, повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередачи и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль.

В другом районе повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, шесть автомобилей, посечена кровля гаража.

Ранее женщина и ее 4-летний сын пострадали в результате атаки ВСУ на село Ольховка в Курской области. Женщина получила множественные осколочные ранения рук и лица, а ребенок – ранения голени, колена, живота и лица.

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