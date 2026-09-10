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10 сентября, 15:25

Общество

В России снизилось потребление алкоголя на 15%

Фото: 123RF.com/wavebreakmediamicro

Антиалкогольная кампания в России позволила сократить потребление спиртного примерно на 15% за последние пять-шесть лет. Об этом заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому дню трезвости.

По словам Салагая, сейчас на одного человека в год приходится около 7,57 литра алкоголя. Для сравнения: ранее этот показатель составлял 18 литров. Замминистра подчеркнул, что важна не только конкретная цифра, но и сама тенденция.

"Те меры, которые в нашей стране приняты, дают конкретные результаты, связанные со снижением потребления алкоголя в целом", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что распространенность курения в России снизилась на более чем 27% за шесть лет. Минздрав сформировал для регионов модели и программы, в которых присутствуют разделы по профилактике потребления табака и снижения потребления алкогольных напитков, чтобы укрепить здоровье работающих граждан.

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