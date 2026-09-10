Волочкова заявила, что не вернется к бизнесмену Керимову из-за предательства

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Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не возобновит отношения с предпринимателем Сулейманом Керимовым. По ее словам, он занимает особое место среди других мужчин.

"Керимов стоит выше всех среди тех кавалеров, которые за мной ухаживали. Он был готов весь мир мне подарить", – приводит ее слова ОСН.

Однако балерина подчеркнула, что в итоге бизнесмен стал человеком, который "хотел ее уничтожить". По этой причине ее "сердце для Сулеймана закрыто навсегда". Волочкова добавила, что не прощает предательств.

Ранее Волочкова назвала самой большой ошибкой в своей жизни расставание с Керимовым. При этом балерина добавила, что именно она была инициатором окончания отношений. Однако, как уточнила артистка, в разрыве немаловажную роль сыграла ее мать.