Путин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Самолет главы государства приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам недалеко от столицы, сообщает РИА Новости.

У трапа российского лидера встречал министр иностранных дел Индии Кирти Вардан Сингх, также была выстроена рота почетного караула.

В ходе визита, который продлится с 11 по 13 сентября, Путин примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Кроме того, запланирован ряд международных контактов на полях саммита.

Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12 и 13 сентября. В Кремле отмечали, что поездка президента РФ в Индию будет иметь большое значение для развития двусторонних контактов. В частности, на полях саммита Путин проведет двусторонние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Кроме того, российский президент планирует встретиться и с председателем КНР Си Цзиньпином.

