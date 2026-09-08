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08 сентября, 12:21

Политика

Песков заявил, что Россия готова продолжать поставки вооружений Индии

Фото: kremlin.ru

Москва готова делиться с Нью-Дели вооружением. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил на брифинге в преддверии саммита БРИКС.

"У нас очень хорошее оружие, часть этого оружия – лучшее в мире", – добавил представитель Кремля.

Саммит БРИКС состоится в Нью-Дели с 12 по 13 сентября. Как ранее заявлял помощник президента Юрий Ушаков, на полях данного мероприятия Владимир Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.

Ранее Госдума ратифицировала межправительственное соглашение с Индией. Документ регулирует порядок отправки военных, кораблей и самолетов на территорию друг друга. Установленный порядок будет применяться во время совместных учений, оказания гумпомощи, ликвидации последствий катастроф и других случаях по взаимной договоренности.

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