Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином и Моди на саммите БРИКС

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Нью-Дели, где планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Саммит пройдет 12–13 сентября. До этого, 31 августа, Путин проведет переговоры с Моди и Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии.

Кроме того, российский лидер и Си Цзиньпин встретятся и в рамках форума АТЭС. Он состоится 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

Ранее сообщалось, что 29 августа Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который уже прилетел в Москву.

Самолет белорусского лидера приземлился в столице 27 августа. В ходе визита в Россию он также планировал встретиться с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.